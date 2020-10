Vaccini contro l'influenza, Sala attacca Gallera: «Non mi sento tutelato come cittadino. Dice ai medici di arrangiarsi»

E' polemica tra Comune di Milano e Regione Lombardia sulla disponibilità dei vaccini antinfluenzali, che dovrebbero essere somministrati dalla metà/fine mese ma di cui si teme non ci siano abbastanza dosi per la Regione e la città.



Stamattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha criticato aspramente l'assessore al Welfare regionale Giulio Gallera: «Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo ». Il sindaco ha spiegato che, in sintesi, secondo lui la sanità lombarda sul tema dei vaccini anti influenzali «in questo momento sta dicendo ai medici del privato convenzionato che si devono arrangiare con i vaccini »​ , quando solo pochi mesi fa i medici «li abbiamo chiamati eroi».



La polemica era iniziata ieri, con la vicesindaca Anna Scavuzzo che aveva accusato: «La Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano». La vicesindaca aveva parlato di un «voltafaccia di Regione che ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino. E questo dopo settimane di incontri, approfondimenti, bozze di accordi e richieste di disponibilità che hanno visto il Comune attivamente e fattivamente coinvolto». «Ora la Regione scrive addirittura al Comune di Milano di procedere con strutture private per l'approvvigionamentento ».

Puntuale la replica dell'assessore alla Sanità regionale Giulio Gallera: « Regione Lombardia coprirà gratuitamente, come tutte le altre Regioni, con il vaccino antinfluenzale le fasce target della popolazione stabilite dal Ministero della Salute». Gallera spiega che «Abbiamo acquistato l'80 per cento delle dosi in più rispetto allo scorso anno che ci permetteranno di vaccinare in tempi utili le persone fragili, gli over 60, le donne gravide, gli operatori sanitari e i bambini. Per gli altri cittadini, il problema dell'approvvigionamento è nazionale. Invito la vice sindaco a rivolgere la sua vibrante protesta verso il Governo Conte ». Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 13:56

