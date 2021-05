Vaccinazioni over 50, iscrizioni da record in Lombardia: la carica dei 450 mila

È stato l’assalto dei cinquantenni per prenotare il vaccino anti-Covid. Ieri (primo giorno di iscrizioni per i 50-59enni), alle 9, si contavano 270.170 adesioni, il 98,6% dei quali tramite il portale che ha “rilasciato” l’appuntamento entro il 2 giugno nel 70% dei casi. Alle 12 le prenotazioni erano salite a 341.012; alle 18 a 438.675 su una platea di 1.592.060 lombardi; e in serata oltre 450mila. «Sono numeri da record», ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana. In pratica, quasi un terzo degli aventi diritto. Quarantasei persone hanno trovato posto in giornata e ieri si sono recati in un hub per l’inoculazione della prima puntura. L’assessorato al Welfare rassicura «che le vaccinazioni cresceranno dal 23 maggio, con un picco previsto il 31 maggio». TEMPI La Regione punta a vaccinare con la prima iniezione tutti i cinquantenni disponibili entro il 13 giugno, ma è possibile anche prima. Non solo perché il ritmo di oltre 85mila somministrazioni al giorno potrebbe aumentare, ma perché nella platea anagrafica 50-59enni ce ne sono 336.724 già protetti e 169.851 sono già prenotati perché categorie prioritarie, dagli operatori sanitari ai soggetti fragili con patologie croniche, agli insegnanti. A conti fatti 945.250 lombardi tra i 50 e i 59 anni hanno preso un appuntamento o sono già stati vaccinati, ovvero il 62,5% del totale. Più in fretta si farà e prima si apriranno le adesioni dei quarantenni presumibilmente a fine mese, dopo le conferme delle consegne dei vaccini. VACCINI L’immunizzazione procede spedita anche perché cala la diffidenza nei confronti di AstraZeneca (il siero più discusso): soltanto lo 0,5% lo ha rifiutato, ovvero circa 7mila rifiuti su 1,4 milioni di somministrazioni. CONTAGI Ieri sono diminuiti i ricoverati nelle rianimazioni (- 13), negli altri reparti (- 58) e i decessi (23), anche se a fronte di soli 16.223 tamponi, i nuovi contagiati sono stati 583 con un tasso stabile del 3.5%. A Milano e provincia 212 nuovi casi, di cui 62 in città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 06:30

