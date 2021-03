La Lombardia vara la lista anti-sprechi per i vaccini anti Covid agli over 80 e ai medici

Parola d’ordine: non sprecare nemmeno una goccia dei preziosi vaccini anti- Covid. «In Lombardia, tutti i centri vaccinali hanno dunque stilato le liste dei “riservisti” fra dottori e over 80 da chiamare all’ultimo minuto se dovesse avanzare la quantità per una siringa», ha annunciato ieri il direttore generale del Welfare lombardo Giovanni Pavesi.

RISERVISTI Una decisione presa secondo quanto disposto, a livello nazionale, dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Sarà quindi possibile ricevere telefonate del tipo: «Riesce a portare il papà in un quarto d’ora?». Così saranno convocati i “riservisti”: il problema riguarda soprattutto il Pfizer, che una volta diluito deve essere usato entro sei ore, altrimenti va buttato. Da ogni fiala si ricavano sei iniezioni. I medici tengono conto di ciò: tra le 17 e le 18 di ogni giornata capiscono se avanzano dosi e se fosse, contattano le riserve. «Non sono ammesse autocandidature, quindi, è inutile presentarsi agli sportelli per offrirsi, evitando code inutili e il rischio di assembramenti», ha avvertito Pavesi per scongiurare un possibile assalto ai centri vaccinali. E non sarà nemmeno possibile “imbucarsi”, perché gli elenchi di chi contattare per l’ultima puntura della giornata sono stati definiti.

VACCINAZIONI Dopo lo stop di AstraZeneca, per cui si attende giovedì la decisione dell’Ema, la Lombardia cerca di correre con l’immunizzazione degli over 80, a cui spetta Pfizer o Moderna: a ieri mattina a fronte di 592.146 aderenti sono state iniettate 236.181 dosi (fra prima e seconda a completare il ciclo). DOSI Si contano le giacenze, quando gli hub per immunizzare personale scolastico e forze dell’ordine sono deserti per il blocco in via precauzione e temporanea di AstraZeneca: nelle celle frigorifere ci sono 168mila dosi di Pfizer, alle quali vanno aggiunte le 115mila arrivate ieri, e 37mila di Moderna per un totale di 320mila ancora a disposizione. Sono invece 350mila quelle di AstraZeneca per ora non utilizzabili.

