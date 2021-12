Milano, Vaccinata alla manifestazione No Vax: «Sono qui per solidarietà»

Alla manifestazione 'No Vax' a Milano spunta una vaccinata solidale. A raccontare la sua storia mostrandone anche una foto è l'Adnkronos. Si tratta della signora Clara che sfila in piazza del Duomo con una bandiera della pace indosso e offre la sua solidarietà a chi non vuole vaccinarsi contro il Covid. Eppure lei ha ricevuto le due dosi ed in procinto di avere la terza: «Non sono assolutamente no vax, sono vaccinata con due dosi e tra poco faccio la terza».

La signora Clara è voluta tornare in piazza per esprimere solidarietà ai no vax e no green pass che per il 20esimo sabato di fila si sono dati appuntamento sotto la Madonnina per inscenare una protesta. Al collo Clara tiene appeso un cartello con poche parole eloquenti: ‘Sono una vaccinata solidale’. «Dietro la schiena ho un altro cartello: 'uniti e liberi di scegliere' - spiega - perché io mi sono vaccinata liberamente, consigliata dal medico. Mia figlia invece è stata obbligata a farlo, perché non poteva spendere 200 euro al mese guadagnandone 1.200. Questo non va bene. Quindi io dal 15 ottobre col green pass obbligatorio ho iniziato a dire no, non va bene e a venire qui il sabato. Voglio essere una cerniera che unisce due mondi che sono stati divisi artificialmente, vaccinati e non vaccinati».

La signora, però, sottolinea: «Non faccio parte di nessun gruppo e non sono neanche sui social. Mi hanno identificata il 20 novembre perché sono rimasta bloccata tra due cordoni. Ogni sabato faccio un giro in centro vestita così e mi fermo a parlare con chi ha voglia di farlo, vaccinati e non vaccinati. Il mio messaggio è questo: i due mondi che si abbracciano».

