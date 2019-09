Il cadavere di un uomo è stato trovato impiccato a un albero, questo pomeriggio a Milano, all'interno del parco della Resistenza, in via Balilla. La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 16.45. Quando sono arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. ( Domenica 8 Settembre 2019, 20:37

