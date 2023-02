Milano, uomo di 26 anni accoltellato al torace in strada: è grave

Un uomo di 26 anni è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a Milano, e le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Le indagini sul fatto di sangue sono condotte dalla polizia intervenuta sul posto - via Abbiati, nel quartiere di San Siro - dopo una segnalazione. La vittima del ferimento non è stata ancora identificata e non vi sono ancora particolari sull'aggressione.

L'uomo è in sala operatoria. In base a una prima ricostruzione, lo straniero che è stato trovato per terra in via Abbiati sarebbe stato accoltellato poco distante in piazza Selinunte. È possibile che il giovane sia stato colpito con un fendente nell'ambito di una rapina i cui contorni non sono però chiari.

Non è in pericolo di vita

Non è più in pericolo di vita - dopo le cure dei medici all'ospedale di Niguarda - il giovane accoltellato al torace, in particolare all'altezza del polmone sinistro, nel pomeriggio per strada a Milano. Le sue condizioni permangono comunque serie e viene quindi monitorato. L'egiziano, di 26 anni, è stato ferito con uno o più fendenti in piazza Selinunte, in zona San Siro, e poi deve essere fuggito nella vicina via Abbiati dove si è accasciato per terra. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono rapidamente arrivati i soccorsi e le Volanti della polizia di Stato. Non sono ancora chiari la dinamica e il motivo del ferimento che potrebbe essere avvenuto nell'ambito di una rapina finita nel sangue. Gli agenti stanno ricostruendo il passato del giovane e accertando le modalità e il perché dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 19:33

