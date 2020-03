Coronavirus a Milano, le donne cinesi donano 2.300 mascherine alla Croce Rossa Italiana

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 11:34

Gran bel gesto da parte dell'delle donne cinesi in, in un momento in cui la solidarietà è fondamentale. Come promesso, nel pomeriggio del 2 marzo l'Unione, assieme a "Il Filo di Seta" (organo di informazione dell'ambasciatain Italia), ha donato 2.300chirurgiche (di cui 2.000 usa e getta e 300 lavabili) alla Croce Rossa Italiana.Leandranno al Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa. L'Unione delle donne cinesi in Lombardia non è nuova ad iniziative di, in autonomia o in collaborazione con Enti Istituzionali e caritatevoli. In questo caso il messaggio è chiaro: «"Italia forza", È con questo messaggio di solidarietà e amore che l’Unione delle Donne Cinesi in #Lombardia e “Il filo di seta” hanno voluto donare al nostro Comitato Regionale 2400 mascherine, beni preziosi in questo momento di emergenza sanitaria», scrive la Croce Rossa su Facebook.Sulla stessa scia si inserisce l’Unione generale delle scuole di lingua cinese di Milano, ringraziata pubblicamente dall'assessore regionale al Bilancio,, per la loro donazione di 30mila mascherine chirurgiche a quattro strati e altrettante paia di guanti monouso, e 600 mascherine Ffp3 e 400 Ffp2 agli ospedali lombardi.