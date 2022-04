Milano, contro i rincari del pane Unione artigiani propone: «Prenotateci le vostre michette al telefono»

Contro i rincari (arrivati al + 150%) i panettieri lanciano una proposta ai milanesi: prenotare al telefono la propria michetta. È Una telefonata accorcia il prezzo del pane l’iniziativa lanciata da Unione artigiani di Milano e di Monza-Brianza con la quale sta sensibilizzando tutte le famiglie a comprare il pane dopo averlo prenotato oppure dopo aver programmato gli acquisti settimanalmente. «Vogliamo garantire un prezzo accettabile del pane per i consumatori», afferma Stefano Fugazza, presidente di Unione Artigiani, terza generazione di panettieri a Lambrate. L’unica strada è risparmiare sui costi di produzione, «come minimo raddoppiati», ma anche non sprecare farina, pane, luce. «La somma di tutte queste voci, tradotta in denaro, consentirebbe di tenere i prezzi finali sotto controllo». L’intera filiera del pane si trova in «grossa difficoltà. Da tempo sono impazziti anche i valori di burro, lieviti, olio, marmellate, cioccolato», conclude Fugazza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 06:00

