Milano, emergenza blackout, un giugno da dimenticare: «Fino a 74 guasti in 30 ore»

«Troppo poche le cabine elettriche primarie, in tutto, soltanto 11». È questo, secondo l’amministratore delegato di Unareti, Francesco Gerli, ieri in commissione consiliare a Palazzo Marino, la pecca della rete elettrica milanese, che a metà giugno ha provocato una lunga serie di guasti. Sono stati migliaia i cittadini e le attività commerciali senza corrente, anche per ore. Se non per un’intera nottata. Da Brera alla Galleria, a piazza Vetra. Da Lorenteggio a Niguarda, da Porta Romana alla Bovisa e a Ripamonti.

È stata l’impennata anomala «di 74 guasti in 30 ore, tra il 13 e il 14 giugno», contro la media di 600 all’anno, con due riparazioni al giorno, a scatenare una vera emergenza blackout. Un sos che si è protratto per circa 10 giorni, con oltre 160 disservizi. Unareti ha analizzato la situazione e, scoperta la causa del problema, «intende arrivare a 19 cabine elettriche nel 2027, per poi giungere la quota di 21 nel giro di otto, dieci anni» per un investimento di 120 milioni di euro all’anno. Le prime ad entrare in funzione, nella primavera dell’anno prossimo, saranno quella in costruzione a San Cristoforo, in corrispondenza del cantiere M4, e quella di Rozzano. Apriranno «al ritmo di un paio all’anno nel primo quinquennio, per garantire progressivamente una struttura più robusta». L’azienda, dopo l’appello del sindaco Giuseppe Sala a «contenere i disagi», ha assicurato che «il budget c’è, il problema è reperire i terreni e ottenere i permessi per gli scavi». Gerli ha parlato anche «di indennizzi e rimborsi automatici», che saranno erogati tramite le diverse società di vendita. Ciò avverrà con le bollette di autunno, in base alla potenza installata e alla durata delle interruzioni. Intanto, per la terza settimana consecutiva non si registrano problemi. È normale che con i primi caldi capitino momentanei interruzioni di corrente perché i cittadini, gli uffici e i negozi azionano a manetta e contemporaneamente tutti i condizionatori. Ma mai si era verificata l’emergenza di giugno, con i tecnici che hanno lavorato 24 ore su 24 e Unareti che aveva dichiarato lo «stato di allerta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA