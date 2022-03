Milano al lavoro per accogliere gli ucraini in fuga dal conflitto. Sala: «I primi i bambini con disabilità»

Simona Romanò Gli arrivi di profughi ucraini, a Milano, «sono imminenti». Spiega il sindaco Giuseppe Sala: «I primi saranno bambini con disabilità, in condizioni molto difficili da curare. Sarà un gran lavoro, ma faremo tutto quello che c’è da fare. Ci prepariamo a ricevere casi umanamente più delicati». La città, con il coordinamento di Prefettura, Comune e Regione, sta organizzano l’accoglienza, grazie alla disponibilità delle parrocchie e di tutte le associazioni cattoliche e laiche. Sala, inoltre, lancia un appello: «In questo momento, più che vestiti servono fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati. Il Comune li indicherà».

PIANO ACCOGLIENZA E proprio a Palazzo Diotti, ieri, si è svolto un primo incontro «per costruire una rete di ospitalità per chi fugge dalla guerra». Al tavolo, per il Comune, hanno partecipato la vicesindaca Anna Scavuzzo e gli assessori Marco Granelli (Sicurezza) e Lamberto Bertolè (Welfare): «Nella maggior parte dei casi si tratterà di famiglie con bimbi e ricongiungimenti familiari, per cui è necessario strutturare risposte adeguate e di qualità», hanno poi chiarito da Palazzo Marino. Per questo, già oggi «la prefettura si attiverà con il Governo per capire quali saranno le misure a livello centrale, poi applicate anche a livello locale». Quindi, «parallelamente si procederà con una ricognizione degli spazi, tra i quali anche quelli usati durante la pandemia». Per il momento non si sa quanti profughi arriveranno. Non è escluso che già oggi, con mezzi propri, possano giungere alcune persone che hanno un familiare a Milano, dove vive la comunità ucraina più grande d’Italia (8mila cittadini in città, 20mila nella Città Metropolitana). E dunque troveranno una sistemazione dai parenti. Nei prossimi giorni, invece, sono attesi coloro che hanno bisogno di assistenza.

RETE SOLIDALE Fondazione Progetto Arca mette a disposizione la struttura di via Stella a Greco. Intanto, ieri, sono partiti i volontari, compreso il presidente Alberto Sinigallia: «Con 5 furgoni, il camper e la cucina mobile, carichi di materiale umanitario che distribuiremo quando giungeremo al campo a un chilometro dal confine ucraino». «Le parrocchie sono disponibili per soluzioni di accoglienza diffusa», ha aggiunto il direttore della Caritas, Luciano Gualzetti. E i City Angels, invece, offrono dai 40 ai 50 letti nel loro Centro Fiorucci, in via Pollini, al Niguarda.

SANITÀ L’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, si sta attivando per «garantire vaccini anti-Covid e tamponi gratis» ai cittadini ucriani che arriveranno in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA