di Simona Romanò

Una giovane ciclista, di 38 anni, italiana, V.F.D., residente in città, è morta dopo essere stata investita da un camion, guidato da un italiano 24enne, al lavoro per una ditta di trasporti e depositi. Il dramma, ieri, intorno alle 14.30, in viale Brianza, angolo piazzale Loreto. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada, in un punto dove non sono disegnate le strisce pedonali, quando è stata travolta da un grosso autoarticolato che arrivava da viale Monza e che, dopo aver oltrepassato piazzale Loreto, avrebbe girato in viale Brianza. Anche la vittima proveniva da viale Monza e probabilmente voleva procedere dritta verso via Andrea Doria. Tremendo l’impatto, visto la pesantezza del camion: uno scontro che non ha lasciato scampo alla 38enne. L’autista, in stato di choc, si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Per la vittima era troppo tardi: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’esatta dinamica è in fase di accertamento e di conseguenza sono da appurare le responsabilità. Gli investigatori non escludono che la donna si trovasse nell’angolo “cieco” del mezzo, l’autotrasportatore non poteva vederla e l’ha investita. Sull’incidente mortale stanno indagando i vigili che hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso e posto sequestro entrambi i mezzi coinvolti. Stanno raccogliendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni. Bisogna chiarire in quale direzione stesse andasse la 38enne e se fosse davvero in sella alla bici, oppure la portasse a mano. Al momento dello scontro la bicicletta si è spezzata a metà, con la ruota anteriore schiacciata sotto a una delle motrici del mezzo pesante, quindi, un po’ lontana dal corpo, che tuttavia potrebbe essere stato sbalzato. L’incidente mortale è avvenuto a quasi tre mesi di distanza di quello in cui perse la vita Luca Marengoni. Il 14enne era in bicicletta e stava andando a scuola quando finì sotto a tram in via Tito Livio, mentre attraversava in modo imprudentemente la strada.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 06:10

