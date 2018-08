Milano, minaccia di uccidere il cane della nonna per i soldi della droga

MILANO - Minaccia di accoltellare il cagnolino della nonna di 80 anni per avere dei soldi per comprasi la droga. Ma la donna si è mesa a gridare dal balcone e gli agenti di una volante lo hanno arrestato il nipote 29enne, tossicodipendente, per tentata estorsione. L'anziana donna e il suo cagnolino, per fortuna, stanno bene.



E' successo a Milano, in via Tartini: una pattuglia di passaggio ha visto la donna che urlava e chiedeva aiuto sul terrazzo. I due agenti della zona, che conoscevano la situazione di quella famiglia, sono corsi nell'appartamento e hanno trovato il nipote, un 29enne tossicodipendente, ancora con il coltello in mano. Il giovane, che aveva già ricevuto un ordine di allontanamento dalla casa, è finito in manette.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:19