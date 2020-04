Milano, uccide la moglie con un colpo di pistola e confessa tutto ai carabinieri

«Ho ucciso mia moglie»: è questo il sunto di quanto un uomo che si è presentato nella notte alla caserma di Cassano d'Adda, nel milanese, ha raccontato ai Carabinieri. I militari sono andati sul posto, ad Albignano, frazione di Trucazzano, e nel frattempo hanno anche allertato il 118. Per la donna, di 47 anni, non c'è stato nulla da fare: era già morta. Secondo la prima ricostruzione, per un colpo di arma da fuoco.