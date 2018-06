Sulle foto che li ritraggono abbracciati su Facebook lui ha scritto 'mi bella dama, mi corazon', ma questa mattina - dopo una notte passata insieme in discoteca - non ha esitato a conficcarle un coltello da cucina nel petto, uccidendola.



Al pm Gianluca Prisco che lo ha interrogato, e cui ha confessato il delitto, il 41enne dominicano Antonio Nunez Martinez ha detto di aver ammazzato la sua compagna, la 49enne ecuadoriana Mora Alvarez Alexandra del Rocio, per gelosia. I due - magazziniere in una ditta di spedizioni, regolare e incensurato lui, portinaia lei - stavano insieme da qualche mese e ieri sera avevano passato la serata al B52, un disco pub in via Pezzotti, in zona Ripamonti, a Milano, molto frequentato da sudamericani. Sul suo profilo facebook l'uomo ha postato diversi video di gente che balla musica latina, ma soprattutto tante foto di lui e di lei insieme, abbracciati o mentre si baciano.



Lui si definisce 'lo mas hermoso, lo mas bello', mentre chiama lei 'la bella dama' e la definisce anche 'mi corazon', 'mio cuore'. Ma non c'è nessun amore nell'epilogo di questa storia, arrivato questa mattina alle sei, in strada, vicino al locale latino, dove lui le ha trafitto il petto con un coltellaccio da cucina. I carabinieri, intervenuti grazie ad alcune segnalazioni al 112, lo hanno rintracciato e bloccato sul posto. Il coltello è stato trovato a poca distanza dalla vittima e sequestrato, mentre Mora Alvarez Alexandra Del Rocio è stata portata al San Paolo, dove è deceduta. Portato in caserma per essere interrogato dal pm Gianluca Prisco, Nunez Martinez ha confessato il delitto, spiegando di aver agito per gelosia.

A Piacenza, invece, una donna albanese di 28 anni ieri sera è finita in ospedale dopo essere stata accoltellata più volte dal marito, di fronte ai figli piccoli. La donna, trasportata in ospedale dal 118, non si trova in pericolo di vita, mentre l'uomo - un albanese di 48 anni - è stato arrestato per lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e minacce. I bambini, un maschio e una femmina, sono stati affidati ad alcuni parenti.. All'elenco si aggiunge quanto successo a Rimini, dove un uomo di 35 anni è stato bloccato dalla polizia mentre con un arnese da giardino tentava di spaccare la porta finestra della casa dei genitori, dove abitano l'ex moglie e il figlio di due anni. Neanche alla vista dei poliziotti l'uomo ha accennato a calmarsi, continuando ad urlare alla ex moglie frasi del tipo: «Ti taglio la gola». Il 35enne alla fine è stato bloccato e portato in carcere. La donna ha raccontato agli agenti che durante la nottata, intorno alle due, l'ex marito aveva già tentato di entrare in casa senza successo, e non era la prima volta che subiva minacce. Un anno fa, dopo l'ennesimo episodio con tanto di coltello, aveva deciso di sporgere denuncia ed era stata affidata all'associazione «Rompi il silenzio», per poi venire ospitata a casa dei suoceri.