Milano, a Pasqua turismo mordi e fuggi: «Alberghi pieni al 35%»

Rispuntano i turisti lungo le strade di Milano dopo lunghi mesi di latitanza, ma sono ancora troppo pochi. «Ma è un primo, timido segnale di ripresa che deve essere coltivato», s’appresta a dire il presidente di Federalberghi Milano, Maurizio Naro. La primavera, la fine dell’emergenza sanitaria con la diminuzione delle restrizioni e il ponte di Pasqua fanno aumentare gli arrivi in città. Sono ancora pochissime le comitive di viaggiatori. A visitare Milano sono per lo più famiglie che prediligono una vacanza breve, anche un solo giorno.

VALIGIA IN MANO «Siamo certamente lontani dal pre-pandemia, perché le città, come appunto Milano, stanno ancora soffrendo rispetto alle mete di villeggiatura», precisa Naro. «Tuttavia, a marzo, lavorando alla giornata, con prenotazioni che arrivano 24-48 ore prima, abbiamo recuperato un 30% di visitatori». In vista di Pasqua, «partiamo dalla consapevolezza che tutte le feste comandate non sono per Milano un periodo di grande attività: nel 2019, prima del virus, si è riempito circa il 60% delle stanze e, ad oggi, siamo al 35%, ovvero circa la metà». La speranza degli albergatori milanesi - aperti al 90%, nonostante le difficoltà - «è di crescere ad aprile e maggio per avere poi la città piena a giugno, quando ritorneranno i grandi eventi, sospesi causa Covid, dal Salone del Mobile al Milano Monza Motor show, che già stanno facendo lievitare le richieste negli hotel», anticipa Naro.

TURISMO D’AFFARI Gli operatori del settore sono consapevoli «del grande lavoro da fare in più direzioni, puntando anche sul settore business, perché abbiamo una forte richiesta di sale riunioni da parte delle aziende e, di sicuro, gli alberghi di Milano hanno le strutture e l’esperienza per accogliere congressi e fiere».

GRANDI ASSENTI Il dramma per Milano è «l’assenza dei turisti extraeuropei», spiega poi il presidente di Federalberghi. «Mancano gli americani, sia del Nord che del Sud, per le difficoltà nelle autorizzazioni legate alle vaccinazioni anti-Covid, per i pochi voli aerei e per un cambio di abitudini che speriamo sia solo momentaneo, visto anche l’apprezzamento del dollaro». E ancora: «Mancano gli asiatici, ancora impauriti dal virus, la guerra in Ucraina ha bloccato anche i russi, infatti, negli hotel di lusso, dall’inizio del conflitto sono piovute le disdette». Milano ora attira i vicini di casa, dagli svizzeri ai francesi, con la speranza che, «dopo Pasqua, arrivino anche i tedeschi, da sempre attratti dalla nostra città e dal nostro Paese, a partire dalla primavera in poi», conclude il presidente Naro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA