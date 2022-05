Vaiolo scimmie, salgono a sette i contagi in Lombardia: un italiano e un turista

Salgono a sette i casi di vaiolo delle scimmie diagnosticati in Lombardia. Ai cinque pazienti individuati nei giorni scorsi se ne sono aggiunti, ieri, altri due. «Il primo è un italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato a casa, dove osserverà la quarantena; il secondo è un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero nel reparto di Malattie infettive», spiega l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Quest’ultimo è un americano under 40, in visita a Milano: ieri mattina si è presentato al pronto soccorso del Policlinico, dopo essersi accorto della comparsa di pustole sul corpo. «Entrambi sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario», fa sapere la Regione. Immediatamente è stato attivato il contact tracing per rintracciare i contatti stretti, potenzialmente a rischio, degli ultimi due soggetti contagiati.

CASI PRECEDENTI La diagnosi del primo malato, un trentenne che è tornato da un viaggio alle Canarie, è arrivata dall’ospedale Sacco il 24 maggio. Il giorno successivo sono emersi altri due pazienti che hanno contratto l’infezione: «uno è stato diagnosticato positivo dal San Raffaele di Milano con il supporto del Sacco; il secondo, invece, dall’ospedale di Verona», ricordano dall’assessorato regionale al Welfare. Poi, giovedì 26 altri due ammalati, che si sono rivolti all’Ospedale Niguarda.

CLUSTER INTERNAZIONALI «Tutti casi sono riconducibili a cluster internazionali», aggiungono i sanitari. Quindi non c’è, al momento, nessun focolaio in Lombardia.

NO ALLARME «La Regione Lombardia ha attivato tutte le procedure necessarie. È una patologia assolutamente sotto controllo», ha già più volte sottolineato Moratti. Allarme no, precauzione sì. Il governatore, Attilio Fontana, avvisa che «i cittadini non devono prendere nessuna precauzione, ma bisogna autodenunciarsi in caso di sintomi in modo da essere messi in isolamento. È l’unica precauzione che va rispettata».

SCOPERTA Una buona notizia è che sabato, nei laboratori del Sacco, è stato isolato il virus responsabile dell’epidemia in Europa. «Un’ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi. Così potremo saggiare l’attività dei farmaci, testare la risposta anticorpale dei pazienti e della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo», termina Moratti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA