Milano, turista cade e si rompe la caviglia sul Duomo: i pompieri la calano da 70 metri

Una semplice caduta mentre visitava il Duomo di Milano si è trasformata in una brutta frattura alla caviglia. Una turista 55enne è caduta rovinosamente mentre si trovava sulla terrazza della cattedrale, è stata soccorsa dai vigili del fuoco.

Leggi anche > Si arrampica sul tetto del Duomo di Saronno e scompare. Poi la scoperta incredibile

Il salvataggio acrobatico

Le sue condizioni sono tali da non poter affrontare le scale e neppure l’ascensore. Per permetterne il trasporto (in codice giallo) al Cto è quindi necessario l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno dovuto calarla dalla sommità del Duomo. Un salvataggio da quasi 70 metri di altezza, grazie all'intervento del nucleo Speleo alpino fluviale dei pompieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA