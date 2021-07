Turismo, a Milano e in Lombardia mancano gli stranieri: nel primo quadrimestre -80% presenze

Non sono serviti nemmeno i saldi a far ripartire il turismo a Milano. Dopo il grido di dolore degli albergatori di Atr, l’associazione interna a Confesercenti, ormai è “turisti stranieri cercansi”, diventati davvero merce rara. Qualcuno si vede davanti al Duomo dar da mangiare ai piccioni, soprattutto europei. Grandi assenti restano americani, russi, cinesi, al netto di Green pass e permessi per circolare ai tempi del Covid.

«Gli attuali flussi dei turisti stranieri portano a Milano pernottamenti di massimo una notte, per poi proseguire verso altre destinazioni. Bisogna far sapere che la Lombardia è una destinazione sicura - commenta il presidente dell’Atr, Rocco Salamone - ma è necessario ribadirlo non solo per i turisti stranieri di prossimità, ma anche per il mondo degli eventi e del turismo business che ruota attorno a Milano, che oggi soffre oltre modo una ripartenza che non la riguarda. Probabilmente i turisti svizzeri e tedeschi non hanno bisogno di ricevere il via libera con un evento pubblico per passare il weekend sulle sponde lombarde, sarebbe ben più importante farlo sapere alle aziende organizzatrici di congressi e fiere per evitare che gli eventi più rilevanti decidano di migrare».

Insomma, Milano città turistica è in affanno, complici di sicuro tutte le implicazioni post Covid. Ma certo tutta la Lombardia non sorride. Il 2020 si era chiuso con -70% di arrivi (-12 milioni) e -60% di presenze (-26 milioni) e cali di fatturato sino al 90% nelle strutture ricettive, dovuti in larga misura alla forte dipendenza del settore dalla componente estera attratta dalle città, dalle occasioni di shopping, dai grandi eventi. I primi mesi del 2021 non hanno segnato un’inversione di tendenza, con le misure di contenimento sanitario che hanno, di fatto, cancellato la stagione invernale e compromesso quella primaverile, mentre l’estate non riesce a decollare. Nel quadrimestre gennaio–aprile 2021 si è registrato un crollo di circa l’80% degli arrivi rispetto al 2019, quindi l’attenzione è puntata quindi su questa estate. Se gli italiani hanno “voglia” di vacanza – secondo le rilevazioni di Confturismo, l’indice di fiducia dei viaggiatori nazionali è tornato agli stessi livelli di due anni fa – la grande incognita, soprattutto per la Lombardia, resta quella del turismo straniero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 09:15

