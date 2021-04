Truffa sui contributi Covid per milioni: 21 arresti. Fondavano finte società per chiedere aiuti

Si erano inventati fittizie società che andavano dall’edilizia al packaging, dal noleggio elicotteri alla grande distribuzione, r ma anche società attive e poi fatte fallire, per avere accesso a finanziamenti e liquidità anche facendo ricorso ai fondi straordinari del Governo per l’emergenza Covid a favore delle piccole e medie imprese. Di questo sono accusate 21 persone, arrestate dalla Finanza a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni di banche e sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio, tra Lombardia e altre Regioni. L’indagine, coordinata dalla Procura di Monza, ha portato anche al sequestro di immobili, terreni, conti correnti e contanti per un valore di circa 40 milioni di euro riconducibili a 58 indagati ritenuti responsabili di aver organizzato una frode fiscale attraverso l’emissione e utilizzo di false fatture per un importo complessivo di oltre 100 milioni di euro. Circa 4 i milioni di euro drenati al fondo di Garanzia. A gestire tre filoni societari di raggiri, sono stati un commercialista milanese, un consulente fiscale di Cologno Monzese e un imprenditore calabrese residente a Bergamo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA