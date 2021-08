Milano, trovato uomo svenuto con trauma cranico. È caccia agli aggressori

Milano, trovato uomo svenuto con trauma cranico. E' caccia agli aggressori. Giovedì sera intorno alle 22.30 in viale Rodi, in zona Bicocca a Milano, un'ambulanza che era lì di passaggio a notare la presenza del ferito per terra, lungo il marciapiede.

Un uomo di 41 anni è stato ricoverato giovedì sera all'ospedale Policlinico di Milano in codice rosso a causa di un trauma cranico e facciale. E' ancora mistero sulle cause, molto probabile si tratti di un'aggressione, sul caso sta indagando la polizia.

L'uomo è stato ritrovato a terra svenuto e con evidenti traumi dall'ambulanza del 118 che passava da lì in viale Rodi, in zona Bicocca, i soccorritori sono subito intervenuti. Una volta che l'uomo ha ripreso coscienza è stato trasportato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 11:35

