Un uomo è stato trovato senza vita in piazzale Zavattari. Indaga a scientifica

Un uomo è stato trovato questa mattina privo di sensi sul marciapiede da un passante questa mattina intorno alle 7 e mezza in piazzale Zavattari, a Milano. Il pronto arrivo dei soccorsi del 118 è servito però solo a confermare che l'uomo era già morto e anche da diverse ore.



La polizia scientifica si è recata sul posto e ha effettuato i rilievi dopo aver delimitato l'area. L'uomo è stato identificato grazie ai documenti che aveva ancora con sé insieme ad orologio e portafogli. Si tratterebbe di un 48enne di nazionalità greca. Il fatto che avesse ancora tutti gli effetti personali insieme all'assenza di segni di violenza a portato le autorità ad escudere una rapina finita male. L'uomo è anche risultato proprietario di una casa a Quarto Oggiaro, si è quindi escluso per il momento che si tratti di un senza tetto.



Da quanto emerso quindi, si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Le indagini, comunque, proseguono e si investiga anche nella casa della vittima. Mercoledì 4 Dicembre 2019, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA