Milano, arriva il FeSt: scorpacciata di serie televisive da Maccio Capatonda a Strange Things

di Ferruccio Gattuso

Maccio Capatonda, comico di culto, al via per presentare la sua serie Maccioverse (a breve su Elisium di Elimobile). Il premio Emmy Nora Felder, music supervisor della serie di culto Stranger Things, in chiusura. Sono solo due delle chicche del FeST. Il Festival delle Serie Tv alla Triennale (a ingresso gratuito) dal 23 al 25 settembre. Realizzato da Dude con la direzione artistica di Marina Pierri, la manifestazione dedicata agli “ex telefilm”, come un tempo venivano chiamati, si mantiene fedele al motto “intrattenimento più approfondimento” e sforna, altresì, il motto per l’edizione presente: Reframing Nature. Più o meno: dare una nuova cornice (per estensione ripensare) la Natura. La priorità ambientale alza la voce anche al FeST ma sempre tenendo conto della priorità: raccontare storie. «Se ci sediamo in poltrona a vedere una serie è per le storie – spiega Marina Pierri – ed esse, per dirci qualcosa, devono avere un dialogo con la realtà. La missione speciale del FeST resta poi quella di spingere il pubblico ad approcciare questo mondo non solo da spettatore, ma in prima persona. Trovandoci, chissà, lavoro». Ecco perché il primo dei tre giorni del Festival è dedicato alla formazione con le scuole e gli istituti (come la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti), dopodiché il weekend fornirà anteprime (come quella di The Old Man, spy story attesa su Disney+ dal 28 settembre), panel su svariate tematiche (sabato 24, ore 16 uno sul nuovo ruolo di Milano come location di serie come Fedeltà, Zero, Made in Italy, Blocco 181, Bang Bang Baby e Doc), addirittura anticipazioni di titoli ancora in cerca di broadcasting (come quelle tratte dai romanzi Sirene e Spatriati), ospiti e le immancabili premiazioni, i Serial Awards 2022 che verranno condotti dalla coppia satirica targata The Jackal Aurora Leone e Edoardo Ferrario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA