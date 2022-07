Milano, dall'universo al reale, la Triennale indaga l'ignoto con 400 artisti

di Greta Posca

Una sfida al tema dell’ignoto, un interrogarsi sui misteri del mondo conosciuto e una lunga riflessione tra arte, immaginazione, scienze su «quello che non sappiamo di sapere». Èil tema dell’edizione numero 23 della Esposizione internazionale di Triennale che si inaugura domani per concludersi l’11 dicembre. Già il titolo è tutto un “mistero”: Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries. Argomento “tosto” per cui sono stati chiamati a confrontarsi 400 ospiti tra artisti, designer e architetti provenienti da più di 40 Paesi; 23 le partecipazioni internazionali e ospiti speciali da artisti ad attori, da musicisti a storici dell’arte e filosofi. Da segnalare una presenza importante dell’Africa, che ha sei padiglioni (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Lesotho, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda) il cui curatore Francis Kéré, primo africano a essere premiato con il Pritzkel Architecture Prize 2022, il Nobel dell’architettura. Kéré ha realizzato anche una torre alta 12 metri davanti alla Triennale. Poi ci sono il padiglione dell’Ucraina e per la prima volta quello dei rom e sinti, mentre Triennale ha ritirato l’invito alla Russia. «L’esplorazione dell’ignoto non offre risposte, ma pone domande», afferma il presidente di Triennale Stefano Boeri. «È un tema vastissimo, con una costellazione di mostre che hanno al centro la fragilità prima data dalla pandemia. E poi le guerre, il clima, la crisi economica. Tutto questo ci fa capire quanto “non conosciamo” del mondo». E la 23.esima esposizione è un racconto che si snoda tra varie mostre e progetti. A partire dalla mostra tematica Unknown Unknowns curata da Ersilia Vaudo, astrofisica dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea) con circa 100 opere che hanno l’obiettivo di rendere l’ignoto. Dallo spazio al mondo reale con la Fondation Cartier che cura la mostra Mondo Reale, concepita da Hervé Chandès. E ancora il Padiglione Italia, il cantautore Francesco Bianconi che riflette sulla immensa profondità degli oceani; e gli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa con la ricostruzione dell’interno di una casa borghese del 900.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA