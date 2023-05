Milano, M4 chiude nei fine settimana: test per l'apertura di due fermate a luglio

di Simona Romanò

La M4 si ferma per i collaudi della seconda tratta e i treni, a luglio, arriveranno fino a San Babila. Niente corse lungo la Blu in tutti i fine settimana di maggio e giugno e, tutti i giorni, dal 24 al 30 giugno, per consentire i test (previsti dal ministero) che sono necessari per poter aprire anche il secondo mini-percorso, che va dalla stazione di Dateo fino a San Babila, dove c’è l’interscambio con la linea rossa. Si tratta di due fermate strategiche, perché collegheranno l’aeroporto di Linate con il cuore della città in 15 minuti. Fervono anche i preparativi per terminare i lavori in superficie: i viali devono essere liberati.

COME MUOVERSI

Le linee di superficie, in particolare il bus 73, potranno essere utilizzare in alternativa alla M4. Per informazione consultare il sito di Atm. Intanto, il metrò 4 avanza per trasportare sempre più pendolari e togliere macchine dalle strade favorendo spostamenti veloci e più sostenibili.

VIA LIBERA LUGLIO

A meno che i collaudi non evidenzino problemi, l’inaugurazione fino a San Babila avverrà entro la prima metà di luglio: il tutto dipenderà dalla commissione ministeriale sicurezza che dovrà dare l’ultimo ok. Sebbene la tratta est, quella che va da Linate a Dateo, sia già funzionante da cinque mesi, è necessario «che le prove siano effettuate sull’intero tragitto Linate-San Babila della metro driverless, ovvero senza autista, per un determinato numero di ore e in assenza di passeggeri», dicono i tecnici. Da qui, lo stop.

IN CARROZZA

Le nuove due fermate si aggiungono alle sei attive dallo scorso 26 novembre per un totale di 5,4 chilometri (Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo). E il bilancio degli utenti è «meglio del previsto», dicono dal Comune: dal giorno del taglio del nastro al 25 aprile hanno viaggiato, a bordo della M4, oltre 620 mila passeggeri, con una media di circa 4 mila persone al giorno.

FINE LAVORI

Infine, nel 2024 (ampiamente in tempo per le Olimpiadi), se non ci saranno intoppi, avverrà il completamento del percorso ovest tra San Babila e San Cristoforo. Sono complessivamente 21 le fermate lungo un tracciato di 15,2 chilometri per trasportare oltre 86 milioni di passeggeri l’anno su una flotta di 40 treni (più 7 di scorta) di ultima generazione che viaggeranno senza conducente. E la frequenza negli orari di punta sarà ogni 90 secondi.

