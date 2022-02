Trezzano sul Naviglio, scontro monopattino-moto: muoiono entrambi i conducenti

È di due morti il bilancio di un tragico schianto fra un monopattino e una moto a Trezzano sul Naviglio domenica sera, poco dopo le 22, in viale Leonardo da Vinci. Il primo a perdere la vita, nell’attimo dello scontro, dopo essere stato trascinato per metri sull’asfalto, è stato il 39enne, di nazionalità marocchina, irregolare, senza fissa dimora, che guidava la tavoletta elettrica. È deceduto davanti agli occhi della fidanzata, che stava andando a soccorrere perché era rimasta in panne con l’automobile. Il motociclista, Giuseppe Mazzola, 61 anni, di Vigevano, è spirato lunedì all’alba all’ospedale Niguarda, dov’era arrivato con manovre rianimatorie in corso, in elisoccorso Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Secondo una prima ricostruzione, dai rilievi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Corsico, sembra che il monopattinista – con addosso giubbino catarifrangente - stava percorrendo via Leonardo da Vinci, un’arteria a doppia corsia che corre parallela alla provinciale Vigevanese, per andare appunto in aiuto della compagna che era rimasta con l’automobile ferma. Quando ha visto la vettura della ragazza avrebbe svoltato all’improvviso venendo così travolto dalla moto, una Triumph di grossa cilindrata, che sopraggiungeva dalla corsia opposta, direzione Milano. È stato impossibile per l’uomo evitare l’impatto che è stato violentissimo e che gli ha fatto perdere il controllo anche del suo mezzo, scaraventandolo a terra. Immediati i soccorsi: il 39enne è morto sul colpo, il 61 dopo circa 12 ore. Il drammatico incidente scatena ancora polemiche sulla sicurezza delle pedane sempre più coinvolte in scontri più o meno gravi: dal primo giugno 2021 a domenica, secondo i dati dell’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), a Milano, si sono verificati 965 incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 06:40

