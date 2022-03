In 8 mesi 16mila furbetti beccati senza biglietto. Controlli potenziati nelle stazioni

Intercettare e fermare chi è senza biglietto sulla banchina, ovvero prima che possa mettere piede sul treno. Così da garantire anche più sicurezza sui convogli, perché sono generalmente proprio i furbetti, privi di ticket o abbonamento, a scatenare spiacevoli episodi, a volte anche violenti, quando il convoglio è in corsa. È questa la nuova sfida di Trenord che, negli ultimi otto mesi, ha intensificato i controlli di assistenza e di antievasione nelle stazioni di Milano e della Lombardia con un “filtro” a terra. Un piano, pensato ad hoc, che risulta «essere strategico», visto il primo bilancio: da luglio 2021 i controllori - a quota 103 dal 1° marzo - hanno beccato nelle stazioni un esercito di 16mila furbi. Sono stati allontanati, impedendo quindi la salita a bordo, oppure sono stati messi nelle condizioni di comprare il biglietto, ovviamente con il sovrapprezzo.

CONTROLLI EXTRA. Il protocollo è stato messo a punto anche per prevenire fatti sgradevoli, più volte denunciati dagli stessi pendolari, quando il treno è in movimento e risulta più difficile intervenire. «Il 95% dei problemi di sicurezza sui convogli è causato proprio da utenti senza titolo di viaggio e sempre dalla stessa categoria di passeggeri ha origine anche l’80% degli alterchi che sfociano in aggressioni fisiche e verbali», precisano da Trenord.

SOS SICUREZZA. Nel 2021 sono state 8558 le segnalazioni relative a intemperanze, minacce, aggressioni, furti e atti vandalici lungo le linee regionali «di un sistema che ogni giorno mette in moto 2174 corse e trasporta 461mila persone». Quanti sono i furbetti che volevano viaggiare gratis? Gli addetti Trenord, da quando sono aumentate le verifiche nelle stazioni, ne hanno pizzicati 16mila sulle banchine. L’azienda ha proprio ingaggiato una guerra agli evasori: dal 1° marzo, infatti, i controllori in azione sono lievitati da 65 a 103.

STAZIONI PIÙ SORVEGLIATE. Il personale è attivo nelle tre stazioni di Milano più a rischio - Porta Garibaldi, Cadorna e Bovisa - oltre a quelle di Varese, Lecco, Brescia, Pavia e, dalle scorse settimane, si è aggiunto lo scalo di Cremona. Le squadre di Trenord sono state in grado di «raggiungere, in tutto, 83 fermate in Lombardia e altre 9 nelle regioni limitrofe». Complessivamente, in 8 mesi di intensa attività, sono stati oltre 1100 i servizi svolti tra Milano e provincia. Sono comprese anche le azioni di supporto alle forze dell’ordine per il controllo del green pass, obbligatorio per viaggiare. «I risultati ci spingono a consolidare ed estendere il nuovo modello», assicurano i vertici dell’azienda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 06:00

