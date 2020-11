Milano, i trasporti mettono la retro: capienza da dimezzare, Atm ricalibra tornelli e posti

Tornelli della metropolitana da ritarare, posti a sedere su tram e bus probabilmente ridotti, contatori dei convogli dei treni Trenord da riaggiornare. Il trasporto pubblico milanese (e lombardo) si prepara alla stretta anti-Covid della seconda ondata, con i mezzi pubblici che ritornano alla capienza massima del 50% e non più dell'80. Il decreto del governo, atteso a ore, riduce nuovamente il numero di passeggeri trasportabili, così com'era a giugno.



ADEGUAMENTO ATM Saranno ricalibrati i tornelli intelligenti delle metropolitane, che si bloccheranno quando il riempimento è massimo, mentre gli adesivi segnaletici nelle stazioni non sono mai stati tolti, quindi, i percorsi di ingresso e uscita sono sempre stati ben delineati. I bollini rossi a terra segnaposto non serviranno. Anche gli avvisi per i passeggeri saranno aggiornati per fornire informazioni sull'affluenza. L'azienda sta poi ragionando su come organizzare i posti a sedere, soprattutto sui mezzi di superficie.



CRITICITÀ L'azienda conferma che alla capienza del 50% non ci saranno criticità, vista anche la riduzione delle attività. Già la settimana scorsa sono diminuiti i passeggeri: «Una media del 35% di persone trasportate, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, non più del 38% nelle ore di punta», spiegano. Il Comune sta comunque ragionando, se necessario, di utilizzare pullman privati verso l'hinterland nelle ore clou.



LA RABBIA SUI SOCIAL Compaiono ancora foto di mezzi affollati postate dai viaggiatori. Il tema era già stato affrontato dal sindaco Giuseppe Sala che parlava di «una percezione dell'affollamento e non reale ressa». «Il problema, però - attacca il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - sono alcune tratte e alcune stazioni del metrò nevralgiche. Dobbiamo, quindi, riprogrammare in questa fase i tempi di apertura e di chiusura di alcuni servizi, partendo, per esempio, da alcuni uffici comunali».



TRENORD L'azienda dei trasporti finora aveva dichiarato di avere messo a disposizione tutti i posti a sedere, riducendo però quelli in piedi. Ora si dovranno limitare, forse, anche i sedili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA