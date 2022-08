Milano, resta in carcere il rapper Simba La Rue. Il giudice non crede alla sua versione

di Paola Pastorini

Non si aprono le porte di San Vittore per Simba La Rue e altri tre musicisti. La richiesta del rapper Mohamed Lamine Saida, 20 anni, italo-tunisino, arrestato con altri tre giovani - Pape Ousmane Loum, Ndiaga Faye e Mevljudin Hetem - con l’accusa del sequestro di persona del trapper Baby Touchè, 19 anni, nome d’arte di Mohamed Amine Amagour, padovano di origine marocchina, è stata rigettata dal gip Guido Salvini. Secondo il giudice il racconto di Simba sul sequestro del rivale non è «credibile». Sarebbe infatti «improbabile», scrive nell’ordinanza, che si sia trattato di una operazione mediatica, per catturare like e follower sui social, concordata tra i due. Insomma, vittima e aggressori sono uguali: mentono alla caccia di una giustizia fai da te.

Il gip Salvini ha invece accolto la richiesta dei domiciliari per il manager Chakib Mounir, “Malippa”, 20 anni, che era alla guida dell’auto su cui venne fatto salire il rivale padovano. Il suo è un ruolo «minore» essendosi opposto alle violenze e la sua figura «è più lontana da logiche di contesa tra gruppi e non presenta, presa singolarmente, coefficienti di pericolosità».

Discorso che non vale per gli altri coinvolti, che sembravano tutti impegnati quel giorno a dare la caccia al trapper veneto. E anche avere incontrato Baby Touchè per caso è inverosimile: il ragazzino quella sera «aveva pubblicizzato su Instagram una sessione musicale in quel luogo», scrive ancora Salvini. Il gip ha anche disposto una consulenza medica per stabilire la compatibilità con il carcere per Simba, che dopo l’accoltellamento alla gamba il 15 giugno e l’intervento neurochirurgico seguito rischia di avere danni permanenti. Intanto, due componenti della banda di Simba, già in cella, sono finiti di nuovo nei guai, questa volta per un giro di droga a Lecco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA