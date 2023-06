Milano, tecnologico e intelligente: prove tecniche per il nuovo Tramlink, il tram Atm in arrivo dopo l'estate

di Simona Romanò

Nuovi arrivi nella flotta Atm, che diventa sempre più moderna. Sono iniziate, in notturna, sulle rotaie, le prove tecniche del nuovo Tramlink: dal design slanciato, dal “muso” sagomato, dall’iconica livrea gialla di Milano e tecnologicamente all’avanguardia (fra prese usb e “doppia guida”), circolerà lungo le strade della città entro la fine dell’estate. Ancora pochi mesi ed entrerà in servizio sulla linea 31, che collega la zona nord di Milano dal capolinea di Bicocca M5 al Comune di Cinisello Balsamo, alle porte della città. Tutti i mezzi di nuova generazione sostituiranno progressivamente quelli più datati «andando ad aumentare l’accessibilità dell’intera flotta di Atm», ad eccezione delle 125 vetture Carrelli, che sono simboli storici di Milano. «Così rinnoviamo il parco mezzi e offriamo un servizio di trasporto pubblico sempre più sostenibile ed efficiente», hanno annunciato dall’azienda.

COLLAUDI SERALI

I test si effettuano di notte: il tram numero 7201 è il primo delle 80 vetture che Atm ha affidato a Stadler Valencia. Tramlink ogni sera parte dal deposito tranviario di Precotto per dei «collaudi indispensabili per misurare le prestazioni, valutare i sistemi di controllo di guida e di sicurezza».

SICUREZZA

Tramlink è dotato di un sistema di videosorveglianza con 10 telecamere interne, che sono collegate con la centrale Security di Atm così da garantire un presidio costante e, in caso di pericolo o di necessità, il personale competente alla sicurezza può intervenire quasi in tempo reale, chiedendo se necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine.

TECNOLOGIA AVANZATA

Tramlink vanta inoltre di un sistema infomobilità in tempo reale, di prese usb per la ricarica degli smartphone dei passeggeri che si ritrovano a “secco” di batteria e di monitor per l’indicazione delle fermate e del percorso, oltre a fornire informazioni generali sulla mobilità cittadina. Il nuovo mezzo è anche il primo tram urbano bidirezionalo di Milano per permettere l’inversione di marcia in caso di necessità. «Completamente climatizzati e accessibili grazie al pianale ribassato, i futuri mezzi consentiranno di offrire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole», hanno aggiunto da Atm.

