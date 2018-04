I tram cavalcano l'onda verde: semafori in sincro con il passaggio dei mezzi

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Basta semafori rossi per i tram, arriva l'onda verde. È la semaforizzazione intelligente, ovvero un nuovo sistema di gestione hi tech degli incroci da nove milioni di euro: grazie a un software di ultima generazione, tra fine maggio e giugno saranno i mezzi su rotaia a far scattare il semaforo verde non appena si avvicineranno al crocevia.Si partirà con due tratte, ancora da individuare dai tecnici della mobilità del Comune, per poi proseguire man mano ed arrivare a fine 2018 al coordinamento semaforico per 9 linee, ovvro il 50 per cento di quelle che servono la città: la 4 (Cairoli-Niguarda Parco Nord), la 7 (collega piazzale Lagosta con Precotto passando da viale Zara-Fulvio Testi e Bicocca), la 9 (stazione Centrale-Porta Genova), la 12 (Ospedale sacco-viale Molise), il 14 (Lorenteggio-Cimitero Maggiore), il 15 (Rozzano-Duomo) che è fondamentale per collegare il centro a Gratosoglio, periferia Sud. E ancora: il 24 (Ripamonti-piazza Fontana), il 27 (viale Ungheria-piazza Fontana), il 31 (Bicocca-Cinisello).I tecnici stimano che, una volta a regime, la velocità di crociera dei tram aumenterà del 15 per cento. La chiave della rivoluzione sta nell'eliminare l'attesa al semaforo, che diventa doppia se la fermata è a ridosso dell'incrocio. La svolta è resa possibile grazie a un complesso lavoro, iniziato a fine 2016. La centrale operativa che sovraintende ai movimenti dei tram e quella semaforica sono pronte a interfacciarsi.Gli utenti per saggiare appieno i vantaggi dell'onda verde dovranno attendere la fine delle cosiddette opere a terra, ovvero lo spostamento delle fermate troppo vicine agli incroci e il montaggio delle nuove pensiline a misura di disabili. I lavori inizieranno in estate, appena le scuole chiuderanno per le vacanze, e termineranno a fine anno. Il progetto di Palazzo Marino comporterà una spesa di 9 milioni: il progetto esecutivo, contenuto nel Piano urbano della mobilità sostenibile, è stato definitivamente licenziato dagli uffici i giorni scorsi.riproduzione riservata ®