Milano, la paura del virus crea gli ingorghi in Area C e il deserto sui mezzi pubblici

La mobilità ai tempi del Covid ha due facce: da un lato, Area C si riaffolla con i picchi di traffico vicini all’era pre-virus. Dall’altro, si dimezzano i passeggeri del trasporto pubblico. La paura del contagio incide, ma non è la sola causa: anche lo smart working e le entrate scaglionate a scuola fanno calare l’uso di tram, metro, treni.

AREA C Gli ingressi (5 euro di pedaggio) sono quasi quelli della pre-pandemia. I numeri parlano da soli: il 20 febbraio le telecamere hanno contato 168mila veicoli. Due settimane fa, dal 17 settembre in poi, circa 150mila. Con oscillazioni giornaliere, ma c’è da scommettere che l’aumento dei motori sia destinato a crescere: giovedì scorso è stato il giorno record di macchine e furgoncini entrati nella Cerchia dei Bastioni (157.278). È pur vero che le nuove piste ciclabile sono molto sfruttate (7mila ciclisti al giorno soltanto in quella di corso Buenos Aires) e che i 6mila monopattini in sharing non stanno fermi per più di mezz’ora, ma chi viene da fuori Miano oppure i milanesi non più giovanissimi optano per l’auto privata.

MEZZI PUBBLICI Se prima della pandemia il 70% di cittadini si spostava sui mezzi Atm, ora la percentuale crolla di circa 15 punti. In metropolitana viaggiano circa 650mila persone al giorno, circa il 54% rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso (1,3 milioni). Compresi bus e tram si stimano circa 1,15 milioni di viaggiatori al giorno: siamo dunque lontani da raggiungere la capienza massima dell’80% voluta dal governo ai primi di settembre per garantire il distanziamento anti-contagio, ma anche un’offerta adeguata a coloro che vogliono usare il trasporto locale.

TRENI Solo un pendolare su due è tornato sui convogli. Lo rende noto Trenord che «muove la metà dei passeggeri che muoveva prima del coronavirus, ovvero tra i 400 e 450mila al giorno rispetto ai precedenti 820mila, sebbene i posti occupabili, secondo le direttive del governo, sono 650-700mila».

LO SMOG Per ora il Pm 10 non desta preoccupazione, con le concentrazioni medie ferme a 24,1 mg/mc. «Ma il traffico sta lentamente aumentando, poi, dal 15 ottobre si riaccendono i riscaldamenti, quindi, è inevitabile l’impennata dei veleni», attacca il Verde Carlo Monguzzi, presidente della commissione Ambiente in Comune. «Bisogna potenziare Area C, allargarla oppure aumentare i costi, e riattivare da subito Area B senza deroghe, altrimenti sommeremo il danno alla salute del Covid con quello dello smog». Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 06:20

