Milano: Fenomeno Blanco, gran finale del tour con doppio sold out all'Ippodromo Snai

Dalla stanzetta di Brescia ai muri di New York come testimonial di Calvin Klein. Anche questo è Blanco, fenomeno musicale dell’anno, che chiude il suo Blu celeste tour con due date sold out oggi e domani al Milano Summer Festival dell’Ippodromo Snai San Siro. Blanco, vero nome Riccardo Fabbriconi, 19 anni, si muoverà sul palco circondato da grandi schermi led wall che ricreano l’immaginario visivo della sua vita: la stanza dove l’artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio. Altro elemento importante, i paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio e ricostruiti attraverso i visual. «Nel mio album, Blu Celeste, ho raccontato me stesso - dice l’artista - con la massima trasparenza. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare». In apertura alle due date ogni sera due giovani talenti: Paulo e Joseph. E poi la novità: Blanco è stato scelto dal brand Calvin Klein come volto globale della campagna invernale del marchio. Una vera star.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 06:20

