Milano, dissequestrata la Torre dei Moro, gli inquilini possono restaurare gli appartamenti. Anche Mahmood

Dopo sei mesi il ritorno a casa. O meglio a quel che ne resta. La Procura ieri ha disposto la revoca del sequestro del grattacielo di 18 piani Torre dei Moro di via Antonini andato a fuoco il 29 agosto al Vigentino. Secondo il pm le esigenze probatorie «non sono più attuali» e i lavori per la messa in sicurezza «valgono a scongiurare pericoli» di cedimenti dell’immobile o «di altri eventi di natura comunque disastrosa», ha scritto nel suo provvedimento il pm dell’inchiesta Marina Petruzzella. Le famiglie, fra cui anche Mahmood, il cantante vincitore di Sanremo, possono dare il via ai lavori per rendere agibili loro appartamenti. «Siamo felici per quest’ottima notizia che ci consentirà di far partire il progetto di rinascita del nostro palazzo», hanno detto i condomini. «Ora l’immobile verrà consegnato ai due tecnici che abbiamo nominato, ingegner Giuliani e architetto Fontana, rispettivamente direttore lavori e responsabile sicurezza che definiranno nei prossimi giorni un piano di ingressi in completa sicurezza dei residenti per eventuali visite e recupero oggetti». Intanto, l’inchiesta si avvicina alla chiusura in vista della richiesta di processo. Sono una decina gli indagati per disastro colposo. Tra loro, i responsabili della impresa costruttrice del grattacielo, i legali rappresentanti e responsabili delle società, come la Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, e una azienda di Osimo, che in qualche modo hanno avuto a che fare con la produzione, lavorazione e posa dei pannelli che componevano la copertura a forma di vela. Pannelli risultati non ignifughi ma una sorta di “conduttore” che in pochi minuti avrebbero reso la facciata del grattacielo una torcia. L’inchiesta riguarda anche le cause del maxi rogo. Le fiamme sono partite quasi certamente in un appartamento al 15esimo piano e molto probabilmente sul balcone per via di un mozzicone di sigaretta gettato dall’alto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:20

