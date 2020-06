“Milano torna in campo”, Fondazione Mediolanum Onlus sostiene l’iniziativa di Filippo Solibello per la riapertura dei centri sportivi

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 13:26

ha accolto l’appello di, il conduttore di Caterpillar AM, su RAI Radio2, di sostenere il progetto “” per aiutare gli impianti e le associazioni sportive di Milano a riaprire quando sarà possibile farlo in sicurezza, e permettere a tanti ragazzi di tornare a praticare lo sport di base. Lo stop forzato causato dalla pandemia ha portato decine di piccole società sportive a versare ora in difficili condizioni economiche mettendo a rischio le ripartenze di settembre.“MilanoTornaInCampo” nasce durante la pandemia come progetto artistico-sociale realizzato per raccogliere fondi da destinare alla ripartenza dello sport di base nella città di Milano. Filippo Solibello con un piccolo drone ha scattato centinaia di foto dei campi sportivi chiusi per il lockdown e ora quelle foto sono disponibili con una donazione su Rete del Dono. Fondazione Mediolanum Onlus raddoppierà i primi 10.000 euro raccolti per consentire a sempre più bambini di tornare in campo. “Durante la pandemia - dichiara Filippo Solibello - ho deciso di fotografare i campi deserti, perché ci rimanesse il ricordo di quello che stava succedendo, perché non accada mai più, perché quei campi, bellissimi, tornino presto a essere popolati dalle voci, dalle grida, dalla forza e dall’allegria dei piccoli e grandi sportivi.”Con i fondi raccolti verranno acquistati palloni, palline e materiali sportivi da destinare alle associazioni sportive e a MilanoSport, la società del Comune di Milano che gestisce le strutture sportive pubbliche. Tutti i palloni e le attrezzature acquistate con le donazioni verranno consegnate agli impianti e alle società entro la fine di settembre, nel corso di un evento che attraverserà la città e i campi fotografati. “Contribuire a far ripartire la pratica dello sport di base - sostiene Sara Doris, Presidente di Fondazione Mediolanum Onlus – è un dovere prima di tutto sociale per me e per la Fondazione che rappresento. In questi mesi le famiglie si sono fatte carico anche dell’educazione sportiva, ma la gioia e la passione che respiro sui campi di calcio, di tennis, di basket, di rugby è un patrimonio che deve tornare a vivere e ringrazio Filippo Solibello per averci coinvolto nel progetto e il Comune di Milano che permetterà ai ragazzi di tornare in campo in sicurezza.”“Grazie di cuore a nome di tutta l’Amministrazione comunale a Filippo Solibello e a tutti coloro che collaborano a questo bel progetto mirato a sostenere la ripresa dell’attività sportiva nella nostra città dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria. È importantissimo che Milano torni in campo, perché praticare sport è un elemento fondamentale per il benessere di una comunità e vettore di valori essenziali per essere cittadini consapevoli”, dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano.Come fare a donare con Rete del DonoE’ possibile contribuire per questo progetto su: https://fondazionemediolanum.retedeldono.it/it/milano-torna-in campo. Sul sito www.milanotornaincampo.it troverete le foto dei campi che potrete ricevere in formato digitale; con una donazione minima da 15€, riceverete anche la stampa della cartolina mentre con una donazione a partire da 80€ in su potrete ricevere a casa, stampato in grande formato, la foto del vostro campo preferito. Tolte le spese vive di stampa e spedizione, i fondi raccolti andranno interamente destinati all’acquisto di palloni, palline e attrezzature sportive per i campi in questione e a consentire a 100 famiglie con bambini, in difficoltà economica, di frequentare una attività sportiva. Si tratta di famiglie segnalate dalla Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus che da oltre 10 anni sostiene la crescita dei bambini provenienti da contesti difficili attraverso la promozione e l’uso positivo della pratica sportiva.Per esempio, con 50 €, che diventano 100 € grazie al raddoppio di Fondazione Mediolanum, si dona una visita medica sportiva (obbligatoria per poter partecipare a qualsiasi attività, agonistica e non) a 2 bambini. Con 100 €, che diventano 200 € grazie al raddoppio di Fondazione Mediolanum, si dona a un bambino la possibilità di frequentare un’attività sportiva, bisettimanale, per un anno. Inoltre, grazie al sostegno di Flowe si potrà dar seguito a molte altre attività. La neonata Società Benefit, pending BCorp e Carbon Neutral del Gruppo bancario Mediolanum, infatti, si impegna a contribuire attivamente all’iniziativa sostenendo le associazioni a tornare in campo. In quest’epoca dove le generazioni più giovani si sentono spesso incerte nei confronti del proprio futuro, Flowe mette in campo la propria vocazione di educare i ragazzi ai temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, fornendo loro tutti i metodi e gli strumenti per sviluppare il proprio potenziale. Attraverso la sua mobile app ed il crescente ecosistema di partner, Flowe si pone l’obiettivo di costruire una BetterBeing Economy per aiutare i ragazzi a vivere una vita più significativa, sostenibile e felice. Uno degli elementi fondamentali di questo percorso è sicuramente lo sport e per questo Flowe si impegna a contribuire all’iniziativa sostenendo le associazioni affinché possano rientrare in campo il prima possibile nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.