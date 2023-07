Milano, The Weeknd fa ballare l'ippodromo

Il numero 1 al mondo è a Milano. Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd (si scrive così, non è un errore di battitura), 33 anni, canadese di origini etiopi, cifre alla mano è l’artista sul gradino più alto del podio del gradimento globale. Stasera il suo tour fa tappa all’Ippodromo Snai La Maura per la prima delle due serate – la seconda domani – c’è il tutto esaurito: sono i suoi due unici show in Italia. The Weeknd inanella record su record: con il suo r&b-pop il cantautore, produttore e attore nato a Toronto, è stato il primo artista ad avere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. The Weeknd colleziona anche dischi di diamante: il singolo Earned it incluso nella colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio, nominato agli Oscar e vincitore di un premio Grammy per la miglior performance r&b, è la sua quinta canzone a ricevere questa certificazione.