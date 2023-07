Scende Caronte, la movida sale sulle terrazze

di Claudio Burdi

L’aperitivo più glamour delle serate arroventate da Caronte? Si fa in terrazza. Dai rooftop più esclusivi degli hotel a cinque stelle a quelli di location più informali, la movida si sposta ai piani alti per godere di una vista panoramica sulla città e sfuggire dall’afa mentre si sorseggiano drink o si gustano piatti gourmet. Ma per accedervi è sempre meglio riservare un tavolo con largo anticipo, soprattutto nei weekend, nonostante l’offerta sia davvero ampia e non manchino tante novità.

Tra queste Vertigo, la strepitosa terrazza di 750 metri quadrati dell’hotel nhow Milano in zona Tortona, che ospita tre piscine circolari, un Infinity Pool con parete trasparente a sfioro e un’area lounge con cocktail bar aperta ogni sera fino alle 23. Così come la Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala con vista a 360° sul centro di Milano, dal Duomo al Castello Sforzesco, appena riaperta dopo un restyling in chiave green (è il primo hotel milanese a emissioni zero) dove all’happy hour vengono proposti inediti cocktail botanici e per la prima volta è possibile anche cenare con un menu a base di piatti della tradizione milanese e cucina innovativa.

Altra chicca da scoprire è la Terrazza Base del Base Milano, un gioiellino nascosto aperto dal martedì al sabato dove, oltre a drink classici e signature, si può gustare un piccolo “aperitivo all’italiana” a base di parmigiano, mortadella a cubetti, tarallini, olive e noccioline.

E quest’anno anche la musica elettronica sale in terrazza: all’iconica Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia, dove ci si delizia ogni sera di alta mixology e di finger food gourmet realizzati dagli chef Antonio e Vincenzo Lebano, il giovedì è animato dalle Lipstick Nights con donne dj in consolle (ultimo appuntamento il 13 luglio con Lolla Fedolfi, dalle 19), mentre ogni sera, dalle 18 a mezzanotte, il The Organics SkyGarden al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale vanno in scena house e nu-disco con i dj resident Aelita Ortega, Restless, Sunday Lapolees, Kaze Inu e Dj Vlad oltre a guest internazionali selezionati dall’art director Glauco Di Mambro. Intrattenimento serale fino alle 2 di notte anche in Terrazza Duomo 21 che da aprile è divenuta parte integrante dell’hotel 5stelle The Glamore Milano Duomo, dove tra rare etichette e drink si cena à la carte e si gustano i dolci del “re del cioccolato” Ernst Knam.

