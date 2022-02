Milano, ipotesi 13 telecamere per i luoghi del centro «in trincea»

Milano come il Grande Fratello con nuove telecamere richieste dai Municipi delle 9 zone. Per esempio, alla Loggia dei Mercanti, teatro delle violenze di Capodanno e, da tempo, nel mirino di vandali e graffitari che deturpano il monumento alla Resistenza. Oppure in via Fra Luca Pacioli, zona Darsena, dove la notte del 16 gennaio, un vigile, in servizio in borghese, è stato accerchiato da un gruppo di skater di Bolzano.

VIDEOSORVEGLIARE L’obiettivo, dichiarato dall’amministrazione comunale, è «innalzare il livello di sicurezza urbana», soprattutto dopo i fatti di cronaca nera che si sono susseguiti da inizio anno, oltre «alla necessità di contrastare il degrado in ogni quartiere». L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, come anticipato sulle pagine di Leggo, ha chiesto ai Municipi «di suggerirgli i luoghi critici dove installare altri occhi elettronici», che saranno montati da qui al 2023. E che andranno ad aggiungersi ai 52 che saranno attivi progressivamente da questa primavera. Spetterà poi al Comune, insieme alle forze dell’ordine, esaminare i punti a rischio; e, infine, sarà la prefettura a dare l’ok definitivo. I Municipi hanno risposto con solerzia alla richiesta di Granelli e hanno tracciato la mappa del pericolo: giardinetti mal frequentati, aree verdi nascoste, parcheggi isolati, scuole da sorvegliare per tutelare gli studenti

MUNICIPIO 1 Sono 13 le location proposte dal parlamentino del centro storico dove sarebbe «opportuno attivare la sorveglianza elettronica nel prossimo piano di installazioni»: oltre alla Loggia dei Mercanti e a via Fra Luca Pacioli, anche i giardini della Guastalla, le vie Cesariano, Formentini, Giorgio Strehler, Gian Giacomo Mora, Madonnina, via dei Fabbri, piazza Santissima Trinità, piazza Sempione, il ponte delle Gabelle e vicolo Fiori.

I 52 OCCHI Sono certe le collazione degli imminenti 52 nuovi impianti, per un investimento di un milione di euro, che filmeranno ciò che accade in angoli anche molto noti alla cronaca nera, per esempio via Gola. In centro, poi, vigileranno su via Palestro, via Palermo (all’angolo con largo Treves), via Mascagni, via Mazzini e in largo Crocetta.

SISTEMA MILANO La rete di “spie” è sempre più capillare: oggi ce ne sono 1.945, che arriveranno in primavera a 1.997, mentre erano 1.251 nel 2011. Per il Comune sono «un punto fermo per la sicurezza», oltre nella prevenzione del degrado ambientale e per il contrasto delle attività illecite, dei reati di strada, degli incidenti con omissione di soccorso. Sono collegate 24 ore su 24 con la Centrale operativa dei vigili, che condivide i fotogrammi con polizia, carabinieri, guardia di finanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA