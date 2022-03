Milano, Valentina Cervi al Teatro Gerolamo: «Il palco, un salto senza rete per raccontare la giovinezza ribelle»

Un viaggio nel tempo, anni 40, la cui distanza può essere relativa: il calendario della storia lo allontana, ma il volto e la voce di Valentina Cervi lo portano dritto sul piccolo, bellissimo palco del Teatro Gerolamo.

L’attrice romana domani e domenica è protagonista di La strada che va in città, adattamento dal romanzo di Natalia Ginzburg, con la regia di Iaia Forte nato come reading e ora spettacolo. La storia è quella di una ragazzina di paese che, per ribellarsi a una vita di povertà e condizionamenti, accetta la corte di un borghese che la può portare in città, abbandonando il vero amore. «Quando ho letto questo testo – spiega Valentina Cervi – è stato amore immediato. Ginzburg lo scrisse che aveva venticinque anni, la protagonista è una sedicenne. Il mondo attorno a loro era quello dell’Italia durante il regime fascista: le donne erano mogli, madri, eventualmente amanti. Questa ragazzina usa ciò che può per ribellarsi a un destino predestinato».

La regia di Iaia Forte è stata fondamentale per portare Valentina Cervi dal set, suo habitat naturale (recente la sua presenza in film come La scuola cattolica e, per Netflix, Il filo invisibile) al palcoscenico: «Io e Iaia siamo amiche da vent’anni, da quando realizzammo insieme a Serena Dandini un radiodramma diretto da Luca Guadagnino, L’Oroscopo dei Pesci. Negli anni siamo diventate amiche inseparabili. Ho sempre ammirato i suoi monologhi in teatro, ed è stata lei a convincermi a fare qualcosa insieme. Andare in scena un po’ mi intimorisce, perché è sempre un salto senza rete, ma è assolutamente gratificante».

