Milano, Gabriele Lavia al Piccolo: «Sul palco di Strehler racconto la storia di un fetente»

Menzogna e pazzia sono sempre le carte giuste nel poker della vita. Basta saper bluffare. È amara, comica e crudele la morale de Il berretto a sognali, commedia di Luigi Pirandello che, con la regia e l’interpretazione di Gabriele Lavia, torna allo Strehler da giovedì, protagonista con Federica di Martino.

La storia è quella dello scrivano Ciampa, la cui moglie, Nina, ha una relazione con il principale di lui, il Cavaliere. A ribellarsi è Beatrice, moglie del Cavaliere, che va a denunciare la cosa in commissariato. Non finirà bene per lei. Nei panni dell’umile scrivano Ciampa, che preferisce le corna e il silenzio al posto della verità di uno scandalo, c’è proprio lui, l’attore cresciuto a Torino ma nato a Milano, profondamente legato al palco di largo Greppi.

«Giorgio Strehler mi onorò della sua amicizia personale – spiega Gabriele Lavia – e su quel grande palco io mi sono sempre sentito a mio agio. Non so dire perché». Lo spazio attorno al Lavia/Ciampa è «una sorta di teatro dismesso, sul punto di crollare, una cornice spettrale dove le ombre degli uomini si depositano sul fondale e ci ricordano che il teatro è ombra dell’uomo e della sua vita». Forse, in quel teatro dismesso, ci sono le fondamenta di una società che si regge sulla bugia. «Ciampa è davvero un omuncolo, un fetente – spiega Lavia – e la vera eroina della commedia, che è poi la vittima, è Beatrice». Che la sferza di Pirandello sull’ipocrisia e sulla menzogna siano ancora attuali non serve dirlo: «Pirandello è un genio, attraversa le epoche. La sua arte mi ha sempre incuriosito perché evoca quell’espressionismo tedesco che, forse, l’agrigentino aveva assorbito studiando da giovane a Bonn. Pirandello sembra un tedesco innestato in Sicilia. Il suo pessimismo sull’uomo talvolta diventa aperto disprezzo».

In città – dopo Enrico IV con Eros Pagni al Manzoni e la rilettura de L’uomo dal fiore in bocca con Lucrezia Lante Della Rovere al Menotti – si può parlare in questi giorni di un vero e proprio “regno di Pirandello”: «Il teatro vive un nuovo fermento – spiega Lavia – Questo perché è nato perfetto, non ha bisogno di tekné. Il cinema ha bisogno della tecnica, è stato superato dalle piattaforme e perfino dal telefonino. La tv, il cinema e, come vediamo tristemente in queste ore, la guerra hanno bisogno di tekné. Il teatro sembra sempre sul punto di crollare, poi risorge».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA