Milano, tornano i Legnanesi: «Dal cortile al padel, l'importante è ricominciare a sognare»

«Tornare a sognare»: lo dice chiaramente Antonio Provasio, autore, regista e protagonista (nei panni della Teresa) dei Legnanesi pensando al nuovo show della compagnia en travesti fondata nel 1949 da Felice Musazzi ma, ancor di più, ai destini futuri del teatro dopo la cupa stagione della pandemia. I sold out che scandiscono il ritorno dei Legnanesi sulle scene (ben 120 date) sembrano mantenere la promessa ma, si sa, Teresa, Mabilia, il Giovanni e il cortile di Casa Colombo, microcosmo delle storie popolari e lombarde di cui sono protagonisti, quasi non fanno testo: sono una macchina infallibile che non sbaglia un colpo, da sempre. “Liberi di sognare”, per l’appunto, è il titolo del nuovo spettacolo – in cartellone al Teatro Repower di Assago dal 30 dicembre al 19 febbraio – nel quale la prima novità è un nuovo “Giuan”: si chiama Italo Giglioli, sostituisce Lorenzo Cordara che, a sua volta, dal 2019 aveva raccolto il testimone dello storico Giovanni, Gigi Campisi.

«Abbiamo puntato su di lui perché era un po’ che gli stavamo alle costole – spiega Antonio Provasio - Salutiamo Cordara che, di fronte a nuovi contratti ha preferito prendere un’altra strada. È evidentemente il segno che i Legnanesi portano bene». Di suo, Italo Giglioli è entusiasta: «Potrei dire che cammino a due metri da terra – spiega l’attore - È una esperienza fantastica, e a sessantacinque anni per me arriva puntuale, il classico coronamento di una carriera». Sulla corte ricevuta, Giglioli si schermisce: «La cosa mi onora: io vengo dal cabaret, dove ho frequentato il mitico Circolone di Legnano, dal quale sono usciti comici come Max Pisu e Diego Parassole. Sono sempre stato un fan dei Legnanesi, conosco Provasio e Dalceri da anni. E scherzando ogni tanto dicevo loro: quando vado in pensione mi chiamate. Ho lavorato tutta una vita in banca, settpre assicurazioni, e ora eccomi qui».

La storia di “Liberi di sognare” parte, come di tradizione, dal cortile, poi però finisce su un campo di paddle dove, spiega Dalceri, «nei panni della Mabilia incontro un ottimo partito e, come sempre, mi innamoro». Nell’immancabile quadro di varietà, lo show alza l’asticella, con riferimenti al musical (i ballerini vengono dall’accademia MTS) e ai quadri di Van Gogh: «L’abito della Mabilia richiamerà i mitici girasoli del pittore olandese – conclude Enrico Dalceri – è un inno all’arte e alla natura. Ma gli attivisti che imbrattano le opere d’arte la Mabilia li prenderebbe a borsettate».

