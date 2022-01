Milano, Silvio Orlando al Parenti: «Torno bambino per parlarvi di compassione, che oggi è diventata un lusso»

Una storia comica e commovente, una beffa editoriale, due adattamenti per lo schermo, e soprattutto un’invocazione a guardarci negli occhi e riconoscerci come esseri umani.

Tutto questo è La vita davanti a sé di Romain Gary, Premio Goncourt scritto con lo pseudonimo di Émile Ajar, mossa scacchistica che ridicolizzò la critica letteraria: gli stessi che davano Gary come scrittore finito, salutavano nell’inesistente Ajar l’alfiere del nuovo. La vicenda del piccolo Momo, musulmano, accudito dalla sopravvissuta ebrea Madame Rosa in una casa bordello nel quartiere Belleville di Parigi è al Parenti fino al 6 febbraio.

A dare la voce a Momo e alla corte di personaggi che gli ruotano attorno, è Silvio Orlando. «Nel 2017 – spiega l’attore napoletano - Armando Bonaiuto, curatore del festival Torino Spiritualità, mi chiese di fare un reading del romanzo che, ammetto, non conoscevo. Esitavo, non sentendomi tagliato per questa forma di spettacolo: leggendo il racconto, sono stato travolto dalla sua bellezza. Da qui l’idea per una pièce».

In una scena dominata da una casa a sei piani “come se fosse disegnata da un bambino”, con la musica di un ensemble diretto da Simone Campa, Silvio Orlando si cala nello sguardo di un bimbo e «nel linguaggio miracoloso di Gary». La storia, che vede gli ultimi della società aiutarsi per sopravvivere nella dignità, «ci spiega l’importanza dell’empatia e della compassione in un mondo come quello attuale, dove questi sentimenti sono diventati un lusso». La stessa beffa letteraria ordita da Romain Gary «è divertente e feroce: si impose alla critica paludata, che cercava di cavalcare le mode. E ci spinge a pensare al tema dell’identità: possiamo definirci fino in fondo qualcosa? O è la gente ad affidarci patenti di identità?». In scena dal 2019, con le difficoltà della pandemia, La vita davanti a sé è finalmente a Milano: «Città che mi ha accolto, che a me, migrante dal Sud, mi ha fatto trovare porte aperte e nessun muro».

