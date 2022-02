Mariangela D'Abbraccio in "Tram che si chiama desiderio"»: «La mia Blanche, fragile e pericolosa»

Da quel tram erano dovuti scendere troppo presto, a causa della pandemia. «Pochi mesi, poi al Quirino di Roma una sola replica, e si chiuse tutto».

Mariangela D’Abbraccio ricorda bene quando il Covid fece calare il sipario su Un tram chiamato desiderio, capolavoro di Tennessee Williams che Pier Luigi Pizzi aveva adattato in modo originale affidando a lei il ruolo dell’intensa protagonista Blanche, con Daniele Pecci. Oggi, la voce dell’attrice napoletana restituisce tutta la soddisfazione per il successo finalmente raccolto e goduto a Roma. La pièce giunge finalmente a Milano, da questa sera al 27 febbraio, al Teatro Parenti. «Un ritorno a lungo agognato – spiega Mariangela D’Abbraccio – questa città per me è un esempio di come vada vissuto il teatro. A Milano la scelta è ricchissima, e al Parenti un vulcano come Andrée Ruth Shammah sta svolgendo un lavoro encomiabile. Sempre qui, il 21 febbraio, andrò in scena con una lettura dall’autobiografia di Giorgio Albertazzi Un perdente di successo». Tornando al Williams, l’attrice rimarca l’originale scenografia scelta da Pizzi: «Per una volta non c’è una classica casa americana, ma uno spazio grigio, spaventoso, una specie di hangar neutro e soffocante. Uno spazio che preannuncia la caduta nella follia di Blanche. Per quanto ne so nessuno aveva mai pensato a una soluzione del genere».

La storia dell’irrequieta e sensuale vedova di un marito omosessuale e schiava dell’alcol, giunta a New Orleans a casa della sorella, dove farà saltare ogni equilibrio, fu anche immortalata nel film di Elia Kazan, con Marlon Brando e Vivien Leigh. Sulla “sua” Blanche, D’Abbraccio spiega: «Lei è una donna emarginata, ha una parte fragile ma è anche pericolosa. La sua è l’anima dei poeti, che non accettano la prosaicità della vita. I poeti sentono cose che gli altri non sentono, e Blanche è così: non ama la realtà. Finirà per scontrarsi contro l’ipocrisia e la violenza della società che le sta attorno. La sua bellezza viene calpestata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:25

