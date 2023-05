Milano, Luca Bastinello al Parenti: «Per "l'attimo fuggente" mi sono ispirato al mio prof del liceo, mi insegnò ad amare la letteratura»

di Ferruccio Gattuso

Ci sono storie che non perdono una stilla della loro magia e non invecchiano mai. Come per L’attimo fuggente, il film di Peter Weir che dal 1989 non ha smesso di emozionare generazioni di spettatori. Da alcuni anni, in teatro, vive una versione scritta dallo stesso sceneggiatore Tom Schulman (vincitore per questo del premio Oscar), adattato in italiano e diretto da Marco Iacomelli. E che da stasera a domenica è al Parenti.

La storia è quella del carismatico professore di lettere John Keating che, in un lontano 1959 ancora ingessato da regole puritane, riesce a cambiare l’esistenza di alcuni studenti del college di Welton, Vermont. Insegnando loro ciò che segue: «Carpe diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita». Interpretato sullo schermo dal compianto Robin Williams, il professor Keating in scena ha il volto di Luca Bastianello, che raccoglie il ruolo da Ettore Bassi: «È il destino a portarmi a questo ruolo – spiega entusiasta l’attore padovano, celebre per diverse fiction come Vivere, CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore – Io da giovane, al liceo Tito Livio di Padova, ho conosciuto la versione reale e italiana di Keating, uno straordinario prof capace di farmi amare la letteratura. Un uomo che, quando era ragazzo e giocava al pallone con mio padre, gli presentò mia madre. A lui devo tanto, paradossalmente anche il fatto di esistere». Sul film, Bastianello ha un ricordo nitido: «Il giorno che mio padre, dopo averlo visto per la prima volta, spense la tv, per molto tempo restai a pensare, travolto dalle emozioni. Ero svuotato dalla tristezza del finale, ma al contempo commosso. Penso di aver raccolto in quel momento la scintilla che mi ha spinto a fare l’attore».

Per Bastianello, che alterna il palco al set, il teatro resta esperienza unica: «Il teatro è palestra imprescindibile, è una carovana che gira: collezioni schiaffi, lezioni, successi girando per le città, vivendo in simbiosi con la compagnia».

