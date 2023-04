Milano, il caso Teatro No'hma, parla Livia Pomodoro: «Questo spazio è uno specchio del mondo»

di Ferruccio Gattuso

Un teatro all’angolo, tra via Orcagna e via Zanoia (due brevi strade nel dedalo di Città Studi), eppure un teatro che non se ne sta nell’angolo. Anzi, parla col mondo. Fondato da Teresa Pomodoro ventisei anni fa, il Teatro No’hma (dal greco nous e aima, spirito e sangue) è oggi nelle salde mani della sorella Livia, ex presidente del Tribunale di Milano. Un palcoscenico “onlus”, che ha un’unicità assoluta: tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Presidente Livia Pomodoro, qual è il segreto del Teatro No’hma?

«È uno teatro autonomo, libero, con accesso gratuito. Offre spettacoli, quasi sempre sold out, nazionali e internazionali. Sin dalla sua fondazione il No’hma ha voluto essere uno specchio del mondo».

Un cartellone ricco, con proposte “alte” e “basse”, dalla danza al monologo, al jazz.

«Il pubblico si è fidelizzato: sa che può trovare proposte di alto livello. Basti pensare a Dance Andalucia, il flamenco, con il compositore e pianista Manolo Carrasco e un ensemble di musicisti e ballerini, appena passati da qui. E insieme proposte come quella di stasera e domani, La leggenda del pallavolista volante con Andrea Zorzi, il celebre Zorro, che porta il suo racconto da campione del mondo e d’Europa».

Offrite sempre anche lo spettacolo in streaming, fin dai tempi del lockdown: che tipo di esperienza è stata?

«Nella difficoltà estrema del Covid, un’esperienza felice. Siamo stati tra i primi a farlo, e ci ha dato una grande visibilità all’estero e in Italia. Abbiamo ospitato spettacoli dall’Australia, da Malta, dal Giappone. E ci siamo costruiti un nome nella danza internazionale».

Quali le prospettive del teatro?

«Nel 2022 abbiamo avuto più di 23mila spettatori in presenza e quasi 21mila in streaming, per 42 spettacoli, coinvolgendo 19 compagnie straniere. Organizziamo il Premio internazionale Il Teatro Nudo che ha coinvolto finora 52 paesi per 134 spettacoli e 71.000 spettatori. Siamo fiduciosi per noi e per la situazione teatrale milanese, mai così ricca in questa stagione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 06:35

