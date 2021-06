Il Teatro nazionale riapre ma solo con tampone negativo o vaccino. È polemica: «Dittatura sanitaria!»

Dopo il lungo periodo di stallo, il mondo dello spettacolo riapre il sipario. Tra i tanti, il Teatro Nazionale di Milano ha presentato il cartellone di eventi che lo rianimeranno. Ma la ripresa degli spettacoli non è stata vista con benevolenza da tutti. Soprattutto se quel “qualcuno” non è mai stato d’accordo con la chiusura dei teatri e la veridicità del covid19: i no vax. Dopo aver appreso il protocollo di riapertura a norma anticovid del Teatro Nazionale, che prevede l'esibizione del tampone covid negativo (molecolare o antigenico, da non più di 24 ore) oppure il certificato di vaccinazione (da meno di otto mesi, con prima vaccinazione da almeno 15 giorni), il popolo dei no vax ha sollevato una polemica, attaccando norme non congeniali alla loro linea di pensiero.

«Spero che NESSUNO si presti a questo regolamento e vi auguro il teatro vuoto!», scrive un utente; «Complimenti! Anche l’arte si schiera con la dittatura sanitaria!!!! Complimenti per la decadenza!!», aggiunge un altro.; «State veramente affermando che per assistere a uno spettacolo devo assumermi la responsabilità di iniettarmi un farmaco la cui sperimentazione terminerà a fine 2023 o infilarmi un tampone ogni volta nel naso? Significa solo che andrò altrove. Senza i vostri spettacoli si vive ugualmente ma alla mia salute ci penso ogni giorno e non scendo a compromessi», fa eco un terzo.

Nel post, si legge un attacco diretto alle regole per la riapertura, sottolineando quanto siano un’imposizione forzata per chi non ha il coraggio di opporsi, ossia la maggioranza.

«Siete fuori di testa. Oltre alle pecore, in futuro prevedete di aprire anche a coloro che amano il teatro restando liberi, come lo è l'arte che si rispetti», filosofeggia un ipotetico spettatore.; «Siete fuori di testa! Non vi bastano le maledette mascherine? Volete fare 'forno' tutte le sere? Peccato!», attacca un altro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA