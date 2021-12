Andrea Mirò debutta al Menotti: «Un omaggio a Gaber e a tutti i suoi dubbi (sempre attuali)»

Far finta di essere sani anche perché, come dice un vecchio adagio, da vicino nessuno è poi troppo normale. L’insanità, per così dire, è intrinseca alla natura umana: i difetti ce li abbiamo da quando siamo usciti dalle caverne e ci li teniamo. Poi, se hai fortuna, trovi un Giorgio Gaber che ti fa sorridere e riflettere su quei difetti. A colpi di teatro e musica. Tutto questo per dire, come sostiene Andrea Mirò, «che dal 1973 a oggi, poco, anzi nulla è mutuato. La natura umana è questa. E il testo di Gaber è ancora attualissimo». In cartellone al Teatro Menotti da questa sera al 31 dicembre, Far finta di essere sani è «un omaggio e una celebrazione alla grande capacità di Gaber di guardaci dentro e dircela tutta». La cantante e polistrumentista piemontese («milanese adottata ma ormai inseparabile da questa città») va in scena con l’attore Enrico Ballardini e la band Musica da Ripostiglio, in un adattamento firmato da Emilio Russo: «Il progetto risale alla fine del 2019, poi la pandemia ha bloccato tutto – spiega Andrea Mirò – Così oggi, a parte tre date portate in estate nel cortile della biblioteca Sormani – si può dire che questo spettacolo, un sintesi di originali tre ore gaberiane, è stato limato nel tempo. Prima a distanza, poi finalmente dal vivo. Un mix di canzoni e monologhi di questo tipo non può fare a meno del confronto in presenza, tra attori e, naturalmente, col pubblico». Al centro della narrazione, l’essere schizoide dell’uomo contemporaneo: «Cinquant’anni fa era un altro mondo, non c’erano cellulari e web, ma – prosegue Mirò – restiamo inadeguati come allora, così l’attualità di Gaber resta sconcertante». I Settanta erano più ideologici. “Vero - conclude la musicista – c’erano radicalismi ma anche certezze. Oggi, e mi metto in prima fila, non si crede più in nulla. Si apre il giornale e si dubita di tutto. Mancano i punti di riferimento». Come Giorgio Gaber.

