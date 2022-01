Milano, al teatro Menotti David Ledible "il clown dei clown". «Pagliacci si nasce»

È considerato “il più grande clown al mondo”: viene da una famiglia di circensi da sette generazioni dove «è naturale fare questa scelta, perché il tuo destino lo respiri sin da bimbo, nell’odore della segatura, degli animali, del sudore e del popcorn sotto il tendone». Se lo si chiede a lui, però, David Ledible non esita a dire che «fare il clown non è uno sport, non ci sono gare né titoli. Nell’arte non c’è competizione. Dunque tra di noi non esiste il migliore». Sarà, ma questo carismatico fuoriclasse circense veronese - al Menotti con il suo Il clown dei clown - ha lavorato per dodici anni da solista al mitico Barnum, si è esibito al Madison Square Garden di New York richiamando centoventimila spettatori in due giorni, ha duettato con Jerry Lewis («passammo una notte a chiacchierare, dopodiché mi chiese di partecipare al suo Telethon: mi sentii tremare le gambe»), conta tra i suoi fan personaggi come Spielberg, Di Caprio e Woody Allen. Tutto questo spiega quanto sia unico e quanto sia vero che «si nasce clown, non lo si diventa. E quando mi chiedono se consigliare ai giovani se tentare questa strada, la mia risposta è sempre una: lo facciano, se ce l’hanno dentro. Non basta un naso rosso e delle scarpe grandi per fare il clown, come non basta uno stetoscopio per essere medico». Nello show (duecento repliche in tutto il mondo, dall’Italia) David Ledible interpreta, con l’ausilio dell’attore Andrea Ginestra e del musicista Mattia Gregorio, la storia di un uomo delle pulizie che sogna di diventare clown. Milano, poi, ha per Ledible un sapore speciale. «Da piccolo restai a balia per alcuni anni in Bovisa perché i bambini non potevano vivere in viaggio col circo».

