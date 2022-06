Milano, quest'estate tutti all'Arena Milano Est: risate e musica

Fatti un film, e poi fatti una risata, o un bel concerto. L’invito è molteplice e l’Arena Milano Est sa come si fa. Il Teatro Martinitt apre i propri spazi offrendo fino al 30 settembre un cartellone di cinema, comic show, stand up comedy e live per tuti i gusti. Il grande schermo permette di recuperare alcuni titoli della stagione cinematografica appena conclusa: tra i titoli spiccano il discusso House of Gucci di Scott (18 giugno), il supereroico di casa Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Raimi (19 giugno), È stata la mano di Dio di Sorrentino (24 giugno), il remake del musical West Side Story di Spielberg (25 giugno). I comic show portano sul palco dell’Arena volti della risata televisiva e di cabaret: Ruggero de I Timidi con Sole Cuore Hangover (martedì 21) dà forma a un musical comico a cavallo dei tormentoni estivi, la coppia Guido Catalano & Roberto Mercadini in Cose che non avremmo sperato di potervi dire (giovedì 30), compiono una sorta di autoanalisi pubblica sulla loro amicizia, Gabriele Cirilli in Duepuntozero (5 luglio) racconta della rinascita da comico dopo due anni di pandemia, e a seguire non mancheranno comici di gavetta come Filippo Caccamo (28 luglio) e Francesca Reggiani (30 agosto). Tra i volti della stand up comedy (quando la comicità si fa più sulfurea) basti citare Stefano Rapone (22 giugno), Federica Cacciola (29 giugno), Il Terzo segreto di satira (6 luglio) e la rivelazione dell’ultimo Zelig in tv Davide Calgaro (31 agosto). La musica porta al Martinitt Justin Adams & Mauro Durante (23 giugno), Pizzica e Taranta (7 luglio), la band regina dell’afro fusion Mokoomba (14 luglio), e il pianista newyorchese Adam Kromelow con Genesis Piano Project, rilettura dei brani più celebri della storica band prog britannica.

