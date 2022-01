Vincenzo Salemme al Manzoni: «Napoli non è solo pizza e caffè»

«I luoghi comuni possono essere una prigione»: Vincenzo Salemme l’ha scritto in un libro e ora, con lo stesso titolo, lo racconta in una commedia che è, curiosamente, un lavoro di innesto e di alchimia. In scena al Teatro Manzoni da oggi fino al 16 gennaio, Napoletano? E famme ‘na pizza! vede l’attore («chiamatemi capocomico, un ruolo che sta scomparendo ma che io mi sento addosso», chiede Salemme) insieme a un cast di altri cinque interpreti, al centro di una storia che è la fusione di altre due. Perché «il teatro non è un organismo fermo, e un autore non smette mai di mettere mano a ciò che ha scritto», sottolinea.

Gli indizi ci sono, ora però deve spiegare.

«Per questa commedia ho immaginato che i personaggi delle due mie ultime pièce si incontrassero. I due protagonisti di Una festa esagerata del 2019 e Con tutto il cuore del 2020, un geometra e un professore di lettere, vivono allo stesso piano, dividendosi una terrazza. Le loro vicende si intrecciano, e a tratti sia uno sia l’altro si fermano a pensare, rivolgendosi al pubblico in monologhi. Riflettono sulla napoletanità».

Da qui il tema dei luoghi comuni?

«Ogni localismo implica luoghi comuni da sfatare. La napoletanità c’è, eccome, ma ognuno di noi la vive e la interpreta in modo diverso. Non è detto che un napoletano debba per forza saper cucinare la pizza, saper cantare o amare il caffè bollente».

Il pubblico, però, la napoletanità l’ha sempre amata.

«Sì, ma c’è stato un periodo in cui nel mondo dello spettacolo partenopeo c’era troppa autocelebrazione. L’atteggiamento degli artisti napoletani era quello del tipo: “ci dovete capire”. Invece Eduardo De Filippo non smetteva mai di ripetere a noi giovani attori di italianizzare il nostro linguaggio, di andare incontro al pubblico».

Con Eduardo De Filippo lei venne, giovanissimo, proprio al Teatro Manzoni di Milano.

«Maggio 1980. Milano immersa nel sole, un’esplosione di primavera, di affetto da parte della gente. Ecco, tutti i miei luoghi comuni su Milano crollarono allora. In teatro poi: Eduardo faceva tre atti unici e, a fine spettacolo, si metteva a declamare poesie. E la gente restava seduta ad ascoltarlo».

Le è mancata la gente sotto al palco?

«Tantissimo. Sono sincero: in questi due anni ho temuto che la gente mi potesse dimenticare. Al primo applauso, alla prima risata collettiva, anche da sotto le mascherine, mi sono sentito vivo. E ho sentito Dio, che è sempre nella risata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA