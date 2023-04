Milano, al Teatro Manzoni i tre dongiovanni "convertiti" dall'arrivo del bebè

di Ferruccio Gattuso

«Tenerezza e divertimento». E astuzia, a quanto pare. Perché Tre uomini e una culla, commedia della francese Coline Serrau fece subito centro al cinema con nomination all’Oscar e remake hollywoodiano, e poi nuova vita teatrale. A firma della stessa Serrau. Ora Gabriele Pignotta, grande intenditore di commedie, porta in scena Tre uomini e una culla da oggi al Manzoni da adattatore, regista e coprotagonista con Giorgio Lupano e Attilio Fontana. «Fare commedia è un’arte difficile – spiega il regista e attore romano – perché fare smorfie e gag fine a sé, in teatro, serve a poco. La risata deve essere frutto di un’emozione». E dunque quest’ultima viene dalla storia catartica di questi tre scapoli dongiovanni che si vedono recapitare sulla porta dell’appartamento condiviso una bimba di quattro mesi, Marie. La bimba (in scena una bambola “reborn”, con peso e reazioni anatomiche realistiche) va accudita, cambiata, sopportata e infine amata. «Coline Serrau mi ha concesso i diritti», spiega divertito Pignotta «ma se vedesse questa mia versione le possibilità sarebbe solo due: o mi denuncia o mi abbraccia. Ho aggiunto battute e situazioni e ho mantenuto, come nel film originale, l’ambientazione negli anni ’80, mentre l’autrice, per il teatro, aveva semplicemente sbobinato la storia, portandola però al contemporaneo».

Gli anni ’80, invece, servivano. «Primo perché una commedia di equivoci come questa vive meglio se i cellulari non esistono; secondo, perché il machismo dei tre protagonisti era più plausibile in quell’epoca, e non dimentichiamo comunque che lo raccontò una donna; terzo perché, grazie agli anni ’80, la colonna sonora, da Cindy Lauper a Madonna passando per gli A-Ha, è una bella carezza di nostalgia. Quelli erano anni più spensierati, oggi la commedia serve a questo: a recuperare il sorriso. Senza contare che molti degli spettatori che vengono a teatro sono over 50». L’astuzia, per l’appunto. Ma la commedia è anche questo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA